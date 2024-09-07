Избранником женщины стал заключенный, отбывающий наказание в ИК-8.

В исправительной колонии № 8, где отбывали наказание многие нарушившие закон омские чиновники и предприниматели, накануне состоялась церемония бракосочетания. Представитель Советского ЗАГСа провела ее с соблюдением всех установленных требований.

Как сообщили в региональном УФСИН, избранницей осужденного Н. стала некая И. На свадьбу в колонии женщина пришла в джинсах и розовой кофте. Ее жених, естественно, был в робе.

Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-8 Алексей Князев заявил, что проведение подобных мероприятий способствует, цитируем, «укреплению социально полезных связей», а также успешной социальной адаптации человека после его выхода из мест лишения свободы. Семейный человек пойдет работать, а не грабить и воровать.