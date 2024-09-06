На торжественных линейках в школах подшефного города в ЛНР побывал вице-спикер областного парламента Павел Коренной.

Омичи продолжают оказывать шефскую помощь городу Стаханов в Луганской Народной Республике. С 2022 города Омская область взяла шефство над городом, и с тех пор там работают бригады омских строителей и специалисты коммунальных предприятий. Десятки фур регулярно доставляют в Стаханов гуманитарные грузы, в сборе которых участвуют не только региональные власти, организации и предприятия, но и простые омичи. К работе по координации сбора и доставки гумпомощи подключились депутаты Законодательного собрания Омской области. Традицию таких рабочих визитов омских депутатов заложил нынешний председатель Законодательного собрания Александр Артемов, который бывал в Стаханове неоднократно. Заместители Артемова от спикера регионального парламента стараются не отставать. Буквально на днях из очередной поездки в Стаханов вернулся вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Павел Коренной.

— В Стаханове я был два дня — 1 и 2 сентября. На них в этом году выпали День знаний и начало нового учебного года, а участие в этих событиях было одной из основных целей поездки. Напомню, что губернатором Омской области Виталием Хоценко было принято решение подарить всем первоклассникам рюкзаки со школьными принадлежностями. Эти подарки предназначались не только юным омичам, но и первоклашкам города Стаханова. По поручению главы региона я проконтролировал, чтобы рюкзаки были доставлены во все городские школы. Посчастливилось и лично вручать подарки первоклашкам, поскольку успели вместе с вице-мэром Стаханова Светланой Небесской побывать в двух школах на торжественных линейках, — рассказал Коренной о целях своей поездки.

Всего в Стаханове 17 общеобразовательных школ. Самая крупная из них — гимназия №11 имени Кирилла и Мефодия. В настоящее время основное здание гимназии находится на капитальном ремонте, а все работы ведут омичи. Павел Коренной вместе с руководителем Фонда капремонта многоквартирных домов Омской области Александром Хоминым побывали на объекте, где пообщались с учителями гимназии, с родителями учеников и, конечно, с земляками строителями.

— Я, собственно, и остановился в общежитии, в котором проживают омские специалисты, так что поговорить успели о многом. Хочу сказать, что настрой и подход к работе у наших ребят серьезный. У них есть какая-то внутренняя потребность сделать из объектов, на которых они трудятся, «конфетку». И жители Стаханова это замечают, благодарят омичей, — расказал Павел Коренной. — Вообще Стаханов очень красивый город, но сильно пострадавший от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Кроме срочного восстановления разрушенного артиллерийским огнем и ракетными атаками город нуждается в глобальной модернизации инженерной инфраструктуры и дорожной сети. При украинской власти этим фактически не занимались, просто проживали советское наследие.

Омский депутат отметил быстрое преображение городов и поселков ЛНР:

— В прошлом году до Стаханова я добирался из Ростова, где существует отдельный пул таксистов, специализирующихся на поездках в ДНР и ЛНР. От старой границы тогда ехали по полуразбитым дорогам, которые после развала СССР никто толком не ремонтировал. В этом году до Луганска ехал уже на рейсовом автобусе, а до Стаханова на такси по откапиталенным или заново построенным дорогам. Всюду идет масштабное строительство, города и поселки преображаются прямо на глазах.

Кроме оказания моральной и материальной поддержки жителям новых территорий и демонстрации того, что мы одна страна, есть еще один повод для депутатских визитов в ЛНР и ДНР.

— До 2014 года они жили по украинскому законодательству, потом по законодательству Луганской Народной Республики, теперь республиканское законодательство приводится в соответствие с правовыми нормами Российской Федерации. В этом процессе есть масса нюансов сложностей, связанных, например, с бюджетированием. Российские законодатели, в том числе депутаты омского Законодательного собрания, вполне могут делиться своими опытом и наработками, что ускорит интеграцию новых территорий, — считает Павел Коренной.

Добавим, что кроме Александра Артемова и Павла Коренного в этом году на новые территории России, и в частности в город Стаханов, ездили депутаты областного Заксобрания Владимир Казанин, Константин Ткачев и Владимир Гуселетов. Кроме того ранее в Луганске вместе с бригадой омских медиков работал главный врач «Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области», лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Вадим Бережной.