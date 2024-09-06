При этом в среднем они готовы тратить на гардероб по 12 тыс. рублей в месяц.

Почти половина омичей (49 % женщин и 41 % мужчин) судит о человеке по его внешнему виду. Об этом свидетельствуют результаты запроса Авито.

Рассказали омичи также о том, кого считают иконой стиля. В опросе лидируют Коко Шанель, Анджелина Джоли, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мэрилин Монро и Виктория Бэкхем. Мужчины упоминали Джонни Деппа, Брэда Питта, Вячеслава Зайцева и Джейсона Стэтхэма. Часто горожане называли своих друзей и родственников. Еще 6 % мужчин и 4 % женщин иконой стиля назвали себя.

На что ориентируются омичи при выборе одежды:

на удобство – 82 %,

на фасон – 59 % (60 % женщины и 34 % мужчин),

на цвет – 46 %,

на соотношение цены и качества – 42 %,

на соответсвие трендам – 18 %,

носят ли такие вещи блогеры и знаменитости – 5 %,

советуют ли модные эксперты – 1 %.

Около 31 % омичей готовы тратить на одежду и аксессуары до 5 тыс. рублей в месяц. Около 30 % – от 5 до 10 тыс. рублей. Только 24 % жителей готовы выделить на это больше 10 тыс. рублей. В среднем эта сумма составляет 12 тыс. рублей.

В основном омичи не придерживаются конкретного стиля и одеваются по настроению – 36 %. К кэжуалу относят свой стиль 23 % омичей. Около 20 % выбирают спортивный стиль, а 14 % – деловой. Ретро, романтический, бохо, гранж, гламур и винтаж отметили менее 3 % опрошенных.

Большинство жителей Омска – 88 % в целом довольны своим стилем в одежде. Однако 35 % все-таки стремятся к тому, чтобы носить одежду только из качественных материалов, 26 % хотят добавить в гардероб больше разнообразных вещей, а 14 % – одежду, которая будет подчеркивать индивидуальность. Еще 13 % опрошенных хотели бы добавить в гардероб больше брендовых вещей, а 24% – больше ярких.