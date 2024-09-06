Начиная с середины декабря омичи смогут оперативно добираться электричкой до Тюмени и Екатеринбурга.

Скоростной электропоезд № 811/812 сообщением Екатеринбург – Тюмень с 15 декабря будет продлен до Омска, сообщили в РЖД. Общее время в пути составит 12 часов, это будет самый продолжительный маршрут «Ласточки».

Из Екатеринбурга электропоезд будет отправляться в 6:45. В Омск он прибудет в 19:45. По пути «Ласточка» будет делать остановки, в том числе в Тюмени и Ишиме. Расписание в обратную сторону пока не объявлено.

Переговоры о продлении «Ласточки» до Омска шли несколько лет. Ранее из Омска ходил электропоезд в Тюмень.