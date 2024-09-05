Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ранее здание принадлежало «Омскгражданпроекту», но предприятие ликвидировали полгода назад.

В Омске прошел экспертизу проект реконструкции здания № 10а на улице Ленина, сообщает Город55. 2 сентября компания «Архстройэксперт» выдала положительное заключение.

Подготовкой документации по проекту занималась компания «Акцентпроект». Реконструкцию дома будет проводить АО «Бизнес-центр «Архитектор». Компанию зарегистрировали в сентябре 2023 года, ее руководителем является Андрей Фадеев.

Отметим, что раньше этот дом принадлежал проектному институту «Омскгражданпроект», который работал с 1935 года. В феврале 2024 года предприятие ликвидировали. Институт спроектировал библиотеку имени Пушкина, Областную клиническую больницу, Успенский собор, гостиницу «Турист», театр «Арлекин» и другие здания.

·Экономика/Бизнес

Ранее здание принадлежало «Омскгражданпроекту», но предприятие ликвидировали полгода назад.

В Омске прошел экспертизу проект реконструкции здания № 10а на улице Ленина, сообщает Город55. 2 сентября компания «Архстройэксперт» выдала положительное заключение.

Подготовкой документации по проекту занималась компания «Акцентпроект». Реконструкцию дома будет проводить АО «Бизнес-центр «Архитектор». Компанию зарегистрировали в сентябре 2023 года, ее руководителем является Андрей Фадеев.

Отметим, что раньше этот дом принадлежал проектному институту «Омскгражданпроект», который работал с 1935 года. В феврале 2024 года предприятие ликвидировали. Институт спроектировал библиотеку имени Пушкина, Областную клиническую больницу, Успенский собор, гостиницу «Турист», театр «Арлекин» и другие здания.