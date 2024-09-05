Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Для следующей точки голландской сети ремонтируется помещение бывшей «Победы» на Московке-2.

Голландская сеть супермаркетов Eurospar продолжит экспансию на омский рынок. Открывать новые магазины планируется в том числе на месте супермаркетов «Победа», развитием которых занимается омский предприниматель Дмитрий Шадрин.

– В планах как реконструкции, так и открытия новых магазинов с нуля. Конкретные адреса и сроки мы не раскрываем, так как планы могут быть скорректированы, а также чтобы не сглазить, – цитирует Шадрина портал Город55.

Следующим магазином Eurospar станет бывшая «Победа» на улице 6-я Станционная в микрорайоне Московка-2. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы.  

·Экономика/Бизнес

Для следующей точки голландской сети ремонтируется помещение бывшей «Победы» на Московке-2.

Голландская сеть супермаркетов Eurospar продолжит экспансию на омский рынок. Открывать новые магазины планируется в том числе на месте супермаркетов «Победа», развитием которых занимается омский предприниматель Дмитрий Шадрин.

– В планах как реконструкции, так и открытия новых магазинов с нуля. Конкретные адреса и сроки мы не раскрываем, так как планы могут быть скорректированы, а также чтобы не сглазить, – цитирует Шадрина портал Город55.

Следующим магазином Eurospar станет бывшая «Победа» на улице 6-я Станционная в микрорайоне Московка-2. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы.  