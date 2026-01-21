В Омске ликвидируют супермаркет «Флагман»

Магазин проработал 10 лет.

Фото: yandex.ru/maps

Во вторник, 20 января, ООО «Супермаркет «Флагман» сообщило о начале процедуры ликвидации. Магазин находится на цокольном этаже здания одноименного торгового центра и работал с 2015 года.

В официальном заявлении, размещенном на федеральном ресурсе, сказано, что решение о ликвидации принято единственным участником общества, которым является Наталья Басалай.

– «Супермаркет «Флагман» уведомляет о ликвидации Общества в соответствии с решением № 4 единственного участника ООО «Супермаркет «Флагман» от 20.01.2026 года, – сказано в публикации.

Процедура ожидается длительной и займет приблизительно год, вплоть до 19 января 2027 года. Ликвидатором назначена Ирина Абушик.