В отличие от кабачков и тыкв, яблоки и груши быстро портятся. А несут их очень много.

Омский зоопарк на улице Маршала Жукова обратился к жителям города с просьбой больше не приносить в учреждение яблоки и груши. Кабачкам и тыквам здесь по-прежнему рады.

Ранее зоопарк разместил информацию, что примет излишки садово-огородной продукции. Омичи с удовольствием несут туда все, что вырастили у себя на дачах.

– С кабачками проблем не будет – поленница из них уже греет наши души своим видом, и каждый вновь прибывший кабачок найдет себе место на складе. То же касается и тыквочек. Рябину всех цветов и другие ягоды мы успешно замораживаем. А груши и яблоки – это, прямо скажем, проблема. Вкуснейшие груши уже два дня едят все, включая сурикат и мангустов. Но груши наши, местные – такие долго не проживут, а их много, очень много, – говорится в сообщении зоопарка.

В связи с этим учреждение приостановило прием овощей и фруктов, не способных долго храниться. Кабачкам и тыквам здесь по-прежнему рады.