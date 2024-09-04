Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Выступление планируется в ближайшее воскресенье.
Омская филармония решила отпраздновать 85-летие серией открытых концертов (0+). С сентября по май выступления планируются на улицах, в вузах, торговых центрах и на предприятиях. Музыканты будут исполнять классику, джаз, современные и эстрадные композиции.
Первый концерт планируется в воскресенье, 8 сентября, в 16:00 на площади у Концертного зала. В исполнении примет участие звонарь Свято-Никольского Казачьего собора. Музыканты сыграют произведения Михаила Глинки и Александра Глазунова, а также увертюру «1812 год» Петра Чайковского.
Следом, 22 сентября, планируется концерт квартета народных инструментов «Тарские ворота».  В 17:00 коллектив выступит на улице Чокана Валиханова.
·Культура/Афиша

Выступление планируется в ближайшее воскресенье.
Омская филармония решила отпраздновать 85-летие серией открытых концертов (0+). С сентября по май выступления планируются на улицах, в вузах, торговых центрах и на предприятиях. Музыканты будут исполнять классику, джаз, современные и эстрадные композиции.
Первый концерт планируется в воскресенье, 8 сентября, в 16:00 на площади у Концертного зала. В исполнении примет участие звонарь Свято-Никольского Казачьего собора. Музыканты сыграют произведения Михаила Глинки и Александра Глазунова, а также увертюру «1812 год» Петра Чайковского.
Следом, 22 сентября, планируется концерт квартета народных инструментов «Тарские ворота».  В 17:00 коллектив выступит на улице Чокана Валиханова.