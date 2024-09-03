В основу креативного проекта вошли «Колобок», «Царевна-лягушка» и «Гуси-лебеди».

Три студентки омского политеха разработали онлайн-игру «Жили-были». София Бабанова отвечала за всю разработку, Ирина Лочкарева - за визуальную часть и 3D-модели, Евгения Долгова занималась деталями игрового процесса.

Отличается проект тем, что в его основу вошли популярные сказки: «Колобок», «Царевна-лягушка» и «Гуси-лебеди». Девушки создали игровую Вселенную, в которой все популярные персонажи пересекаются. Разработка интерактивная, и позволяет начинать игру с любого места. Действо ведется от первого лица, что позволяет легко погрузиться в виртуальную реальность. Сюжет игрового процесса зависит от выбора сидящего за монитором человека.

По словам разработчиков, проект позволяет посмотреть на сюжет и героев русско-народных сказок по-новому. Тем более что в будущем студентки добавят в игру элементы хоррора. Например, отрицательные персонажи будут появляться в самый неподходящий момент и могут напугать игрока.

Разработчики поделились, почему они выбрали именно русско-народные сказки в качестве основы для проекта.

– Долгое время в этой индустрии делался акцент на зарубежных играх. Одной из целей создания нашей игры стало продвижение именно российской индустрии игр, – подчеркнула одна из разработчиц София Бабанова в беседе с коллегами из «Вести Омск».

Напомним, что проект студенток из ОмГТУ победил в конкурсе студенческих стартапов. На его развитие выделили грант в размере 1 млн рублей. По словам разработчиц, закончить работу над игрой планируют через год. Интересно, что игра по совместительству является также и дипломной работой студенток. В будущем авторы хотят заняться мобильной версией этой игры, чтобы порадовать владельцев смартфонов.