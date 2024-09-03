Собранный мусор волонтеры предприятия сразу же сортировали. Раздельный сбор облегчает дальнейшую переработку вторичных ресурсов.

Всероссийская акция «Вода России» нацпроекта «Экология» объединила более 450 омичей. Сотрудники водоканала собрали 13 мешков мусора. Волонтеры предприятия регулярно проводят экосубботники и участвуют в федеральных экологических акциях. Мероприятие прошло в формате экофестиваля. Все пришедшие собирали мусор по системе гринворкаут, когда участники соревнуются в килограммах раздельного сбора мусора за ограниченное время. Перед началом уборки волонтерам выдали необходимый инвентарь, гости мероприятия провели для всех инструктаж и коллективную разминку.

– Ежегодно наши специалисты очищают берега реки Иртыш и других водоемов Омска. Обычно на субботниках мы собираем мусор в общие мешки, а сегодня нам нужно его рассортировать. Такое распределение сокращает ущерб окружающей среде, поэтому для нас и наших детей, которые сегодня с нами, это будет хорошей практикой, – рассказала Анна Шапорева, специалист коммерческой дирекции Омского водоканала.

Всего участники акции собрали 192 мешка с мусором, в том числе 60 мешков с пластиком, 18 с металлом, 30 со стеклом, 55 с покрышками и 84 с неразделимым бытовым мусором. После уборки берега волонтеры приняли участие в эковикторине с подарками, конкурсе на лучшую находку, а также в экологических мастер-классах. Самые активные участники получили награды.

Омская область впервые стала одним из регионов, где проводятся ключевые мероприятия – экофестивали Всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России». Всего в 2024 году таких регионов девять.