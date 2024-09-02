Эксперты «Омск-информа» назвали альтернативу переполненным и страдающим дефицитом качественного сервиса российским курортам.

Заветная мечта любого сибиряка, уставшего от продолжительных зим, – съездить в теплые страны, и желательно на моря. Таким образом появится возможность продлить и без того короткое лето. И отправиться в бархатный сезон, которым по традиции считается сентябрь и отчасти октябрь, куда-нибудь на побережье.

Тем более что по прогнозам синоптиков, сентябрь в нашем регионе ожидается прохладнее обычного. Казалось бы, самое время отправиться отдыхать. Но решить гораздо проще, чем осуществить задуманное. Если отбросить в сторону финансовую составляющую (что тоже имеет первостепенное значение), то из-за геополитической ситуации в стране остается не так уж много направлений для отдыха. В первую очередь взор падает на морские красоты внутри России. «Омск-информ» выяснил, где реально отдохнуть омичам в бархатный сезон.

Россия: дорого и многолюдно

№ 1. Каспий: инфраструктуры нет

Дагестан с его Каспийским морем сейчас рекламируют едва ли не из каждого утюга, предлагая в качестве альтернативы поднадоевшему Черноморскому побережью.

Но, как считает экс-омичка, а ныне столичный турагент Альфия Сайбулина, основная проблема заключается в отсутствии в столице республики, Махачкале, достойной инфраструктуры для приема многочисленных гостей. Ну, не готов еще Дагестан при всей своей древней истории к наплыву туристов.

– Нет отелей, а те, что есть, используются «под завязку», – вынесла вердикт турагент.

Любопытно, но даже субсидируемый государством перелет до Махачкалы из нашего города, правда, не в летний период, не сподвиг омичей на знакомство с Дагестаном. Не меньшую роль в данном случае играет и менталитет местных жителей. Он требует более скромных купальных нарядов от российских дам – любительниц пляжного отдыха, и, что греха таить, показать все лучшее и сразу. Тем же, кто решится на отдых у Каспийского моря, сообщим, что, по данным синоптиков, температура воздуха в сентябре не опустится ниже 21 градуса, а вода прогреется до +23.

Вполне можно загорать и купаться, посещая параллельно экскурсии. Тем более что из Омска есть прямой авиарейс. Но можно улететь и с пересадкой в Москве. По тарифу эконом получится не менее 35 тысяч туда и обратно на одного. Такова цена внутреннего туризма. Впрочем, известные омичи уже успели протестировать это направление. Так, организатор конкурса красоты «Хрустальная корона» Олеся Дорогова по работе в мае побывала в Махачкале и сочла город любопытной локацией.

– Благодатный край, дружелюбные и гостеприимные люди, – резюмировала Дорогова.

№ 2. Сочи: трещит по швам

Поклонники классического отдыха родом из советского прошлого с переполненными пляжами и сомнительным сервисом продолжают отдавать предпочтение Сочи. Однако турагент Альфия Сайбулина считает, что это место исчерпало свой курортный ресурс.

При том что здесь та же проблема, что в Дагестане – острый дефицит инфраструктуры. Только в Сочи это обусловлено «перегрузом» туристов.

– Глубина продаж даже на бархатный сезон такова, что не всегда возможно подтвердить бронь. Часто приходят отказы, – рассказала Сайбулина.

И немудрено: в прошлом году по статистике Сочи посетило рекордное число отдыхающих – 7,6 миллиона человек. 2024-й явно принесет новый рекорд. Хотя стать сочинским отпускником этим летом было в разы сложнее. По неподтвержденной официально информации, треть мест в санаториях и базах отдыха зарезервирована за участниками СВО и их семьями. В результате образовался дефицит возможностей остановиться на курорте. Практически как в советское время.

Цены на недельные туры на двоих из Омска в Сочи в бархатный сезон в среднем начинаются от 70 тысяч рублей. Без питания, естественно. С размещением в отеле «три звезды». По данным турагента, цены эти не окончательные: все зависит от стоимости перелета. А он с 1 сентября, как уверяют, вырастет на 50 %. По другим подсчетам, минимум на треть.

– Таких дешевых туров, какие существовали еще несколько лет назад, теперь не купишь. Цена зависит от заполняемости самолета, а они теперь летают с полной загрузкой, – говорит эксперт.

Заметим, что ситуация в лучшую сторону не изменится: российские авиаперевозчики задействовали все имеющиеся в их распоряжении авиаборты. Несмотря на решение правительства обновить гражданский воздушный флот за счет отечественных самолетов, пока российский авиапром не слишком радует. Однако даже наличие на сайтах свободных мест в гостиницах и домах отдыха сочинской курортной зоны не гарантирует вам, что бронь подтвердят. В этом году, повторимся, отдыхающих стало на порядок больше.

№. 3. Не пытайтесь апгрейдить Абхазию

Если надоели забитые пляжи и отели в Сочи, то можно отправиться в Абхазию. Но следует учитывать тот фактор, что страна продолжает жить с наследием курортного советского прошлого, даже не пытаясь апгрейдить инфраструктуру.

Кое-что из здравниц абхазцы приводят в порядок, в остальном сохраняется аутентичная обстановка, доставшаяся им от СССР. Цены, по словам экспертов, в этом году значительно выросли. Так что, если вы уже однажды побывали в Абхазии и были поражены тогда дешевизной, сегодня это «не прокатит». Однако омские знаменитости продолжают выбирать именно это живописное место. В частности, в 2022 году звезда Омской филармонии Анастасия Колотова предпочла отдых именно в этой стране.

В июле некоторые СМИ, а среди них оказались и сочинские, сообщили о тревожной обстановке в стране. Туристам советовали иметь на всякий случай запасной вариант для отъезда. Политическая обстановка в тот момент там оказалась несколько накалена из-за законопроекта, позволившего иностранцам приобретать недвижимость в Абхазии. Однако тогда же туроператоры уверяли, что в курортных местах обстановка стабильная.

По данным сайта tour55, шесть ночей в абхазском Новом Афоне обойдется на одну персону примерно в 43 тысячи рублей. Это самый дешевый тариф, вероятнее всего не подразумевающий питание.

Не морем единым

Владельцы омских туристов советуют не ограничиваться морским отдыхом и расширять туристический кругозор. Так, владелица омского «Бюро путешествий № 1» Ирина Бондарева к выделенной тройке внутрироссийских курортов добавила другие локации: Казань и Нижний Новгород.

– Я для себя в этом году открыла Казань и Нижний Новгород, и если в первый омичи довольно-таки часто ездят, способствует этому и прямой рейс из Омска, то второй незаслуженно остается в стороне! Оба города богаты и на старинные архитектурные объекты, один только Кремль и там, и там чего стоит, – отметила эксперт.

А глава еще одного омского турагентства ELIZ- тур Татьяна Семикина открыла для себя Алтай.

– Алтай-2024. Алтайский ботанический сад. Температура воздуха – плюс 36, неимоверные ароматы, сказочные картины, легенды Алтая, – восторгается профи от туризма, повидавшая на своем веку немало стран.

Впрочем, таких активных путешественников единицы. Таким образом, несмотря на огромную территорию, у России только одно активно используемое путешественниками теплое море – Черное. Каспийское направление, которое в последнее время всем навязывали московские идеологи теории внутреннего туризма, пока не столь популярно.

Доступная заграница

№ 1. По-прежнему Турция

Турагент Альфия Сайбулина, исходя из личного опыта, уверяет, что омичи инертны: им хочется улететь чартером к месту релакса без пересадок. Эту черту можно отнести к особенностям местного менталитета.

А потому у земляков наибольшим спросом пользуются зарубежные туры, так сказать, прямого рейса. То есть те страны, куда можно долететь, сев в самолет в Омске. И потому Турция остается для омичей заграничным курортом № 1.

– Несмотря на очевидный рост цен в Турцию в этом сезоне, многие не видят ей достойной альтернативы, – уверяет учредитель «Бюро путешествий № 1» Ирина Бондарева.

Согласно статистическим данным, опубликованным в августе, по количеству туристов россияне даже смогли опередить завсегдатаев турецкого берега немцев. «Все включено» по-прежнему привлекает наших соотечественников. По данным Ирины Бондаревой, Турция из Омска доступна за 85 тысяч рублей на 6 ночей для одного туриста при размещении в двухместном номере.

– Но на самом деле стоимость тура зависит от многих факторов, – поясняет владелица «Бюро путешествий № 1».

Отдохнуть можно и за миллион. Ныне москвичка Альфия Сайбулина признает: туры из столицы в два раза дешевле омских. Сказывается большая протяженность нашей страны. Любопытно, но Турция для москвичей идет примерно по такой же цене, как и Мальдивы. Хотя островное государство возле полуострова Индостан географически расположено дальше.

№ 2. Египетская сила в all inclusive

Нельзя сбрасывать со счетов и Египет с его Средиземным морем. По подсчетам владелицы «Бюро путешествий № 1», самый бюджетный 10-дневный тур на одного из Омска до побережья обойдется в 97 тысяч рублей. На местных сайтах омичам предлагают цену на двоих. А потому расценки начинаются от 200 тысяч рублей и выше.

№ 3. Азиатская экзотика

По данным экспертов, Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань – это те страны, которые чаще всего сейчас выбирают омичи, помимо Турции.

Здесь российских туристов немало. Но наибольшим спросом пользуется все-таки Таиланд. На сайте travelata.ru недельный тур в Тай на одного омича обойдется от 122 тысяч рублей. При этом питание, скорее всего, будет не по системе «все включено», да и вероятность, что вам подтвердят бронь, довольно низкая. Впрочем, тем, кому удастся все же приобрести тур в Таиланд, есть на что посмотреть. Так, сотрудница Омской драмы Екатерина Беркова отправилась в королевство в свадебное путешествие и заполнила свои соцсети эффектными снимками.

Безусловно, в этой подборке не все, что могут предложить местные туроператоры в бархатный сезон. В его преддверии вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин завлекал отдыхающих снижением цен в этот период на 10–20 %. Вряд ли появятся существенные скидки, но отдохнуть в нынешнем сезоне еще реально – и в России, и за ее пределами.