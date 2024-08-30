Ежедневно специалисты водоканала принимают заявки от граждан по поводу открытых канализационных люков.

В водоканале обнародовали статистику открытых колодцев на 1 сентября. За 8 месяцев диспетчера предприятия открыли 480 заявок по обращениям граждан об открытых или сломанных люках.

Заявки по открытым колодцам поступают ежедневно. По обращению граждан бригады водоканала оперативно направляются на место. Если колодец не находится в ведении предприятия, информация передается в единую городскую диспетчерскую службу в компанию, обслуживающую данные сети.

Сотрудники предприятия систематически проводят обход территорий и осматривают состояние люков, их горловин, стенок колодцев, проверяют наличие повреждений. С начала этого года сотрудниками водоканала выявили и устранили 422 замечания на колодцах водопроводных и канализационных сетей и 43 ситуации на сетях других организаций.

На особом контроле - крышки люков. Их отсутствие может причинить вред здоровью людей, нанести ущерб транспортным средствам. Накануне 1 сентября значительное внимание было уделено колодцам, расположенным вблизи школьных и дошкольных учреждений.

«Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным», - рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

В целом сначала года бригады водоканала заменили 715 крышек и люков колодцев на водопроводных и канализационных сетях.

Обнаружив открытый колодец, не оставайтесь равнодушными - сообщите в диспетчерскую предприятия по телефонам 75-04-00, 75-6-00 (круглосуточно), или в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Омска по номеру 78-78-78. За пару минут сообщить об открытом колодце можно на сайте водоканала. На главной странице сайта размещена форма, где можно указать место расположения колодца, прикрепить фото и описать дефект.

Омский водоканал эксплуатирует 40023 канализационных и 14324 водопроводных колодцев, 3452 пожарных гидрантов.

Как определить ведомственную принадлежность колодца?

Как правило, на стенах зданий, сооружений или заборах указываются буквы, обозначающие пролегающие рядом сети.

КК – канализационный колодец

ВК – водопроводный колодец

ТК – телефонный колодец

ЛК – ливневая канализация

ПГ – пожарный гидрант

ГК – газовый колодец

Как определить ведомственную принадлежность колодца?

Как правило, на стенах зданий, сооружений или заборах указываются буквы, обозначающие пролегающие рядом сети.