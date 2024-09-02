Однако они достигнут только первого уровня.

В конце месяца в Омске снова ожидаются магнитные бури. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера Земли будет возбужденной 26–27 сентября.

По прогнозу, эти бури будут достигать уровня G1 (слабая буря). Кроме того, 28 сентября магнитосфера может быть возбужденной.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. После бурь у омичей будет шанс увидеть полярное сияние.