Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Дизайнер Денис Kibeda вдохновился творчеством музыканта, которого он считает добрым. 

Дизайнер и иллюстратор из Москвы Денис Kibeda решил изобразить на фасаде омской пятиэтажки на улице 2-й Поселковой, 55 мурал с музыкантом Егором Летовым. На создание изображения его вдохновила песня омского музыканта «На наших глазах».

- Пусть в Омске, в галерее под открытым небом останется его большой портрет – как память о человеке, который, вопреки всему, был верен своим убеждениям. Меня в нем это больше всего впечатляет, - цитирует художника «Омскрегион».

Денис Kibeda оказался поклонником Летова, и когда прилетел в Омск, посмотрел, где жил и похоронен музыкан. 

·Культура/Афиша

Дизайнер Денис Kibeda вдохновился творчеством музыканта, которого он считает добрым. 

Дизайнер и иллюстратор из Москвы Денис Kibeda решил изобразить на фасаде омской пятиэтажки на улице 2-й Поселковой, 55 мурал с музыкантом Егором Летовым. На создание изображения его вдохновила песня омского музыканта «На наших глазах».

- Пусть в Омске, в галерее под открытым небом останется его большой портрет – как память о человеке, который, вопреки всему, был верен своим убеждениям. Меня в нем это больше всего впечатляет, - цитирует художника «Омскрегион».

Денис Kibeda оказался поклонником Летова, и когда прилетел в Омск, посмотрел, где жил и похоронен музыкан. 