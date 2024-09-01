38-летний Денис Блещик окончил учебное заведение в Омске 12 лет назад. У него остались жена и дочь.

Вчера в 7:15 по московскому времени в районе вулкана Вачкажец на Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8Т. Он пропал с радаров сразу после вылета с площадки в сторону села Николаевка. Предварительно известно, что вертолет врезался в скалу.

На борту было 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Все они погибли. Найдено 17 тел. Поиски приостановлены до утра 2 сентября.

По данным Телеграм-канала SHOT, управлял вертолетом Ми-8Т 38-летний Денис Блещик, который окончил в Омске летное училище имени Ляпидевского. Сразу после его окончания в 2012 году на протяжении последних 12 лет пилот работал на Камчатке.

Судя по снимкам в социальных сетях, у Блещика остались жена и дочь.