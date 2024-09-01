С опозданием приземлятся в омском аэропорту и самолеты из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 1 сентября, в московских аэропортах наблюдаются массовые задержки самолетов в регионы и международных рейсов на прилет и вылет. Не стал исключением и борт из Домодедово в Омск авиакомпании «Северный ветер». Планировалось, что он приземлится в омском аэропорту в 16:30, но на онлайн-табло сообщается о задержке.

Похожая ситуация с самолетом «Северного ветра» из Санкт-Петербурга, предполагавшимся на 17:50. И с рейсом S7 до Новосибирска на 13:40.

Однако в столице иная причина, нежели непогода. Ранее мэр города Сергей Собянин заявлял об 11 сбитых в Московской области украинских БПЛА. Дроны уничтожили в Раменском, Одинцовском, Ленинском округах, Ступине и Подольске. В техническом помещении Московского НПЗ после падения беспилотника началось локальное возгорание.