Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Горожанам предлагают премиальные коллекции.
В торговом центре «Мега» в Омске открылся новый ювелирный магазин. Свои украшения представил ювелирный дом MIUZ Diamonds.
– В магазине ты найдешь премиальные коллекции украшений с бриллиантами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями, а также трендовые украшения из благородных металлов, – сообщили в «Меге».
Отметим, что этим летом в «Меге» также открылись магазины Love Republic, FACE CODE и Mark Formelle.
·Экономика/Бизнес

Горожанам предлагают премиальные коллекции.
В торговом центре «Мега» в Омске открылся новый ювелирный магазин. Свои украшения представил ювелирный дом MIUZ Diamonds.
– В магазине ты найдешь премиальные коллекции украшений с бриллиантами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями, а также трендовые украшения из благородных металлов, – сообщили в «Меге».
Отметим, что этим летом в «Меге» также открылись магазины Love Republic, FACE CODE и Mark Formelle.