Омск-Информ
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·Общество

Бутик откроется на месте магазина Sela.
В омской «Меге» появится магазин одежды и обуви для мужчин, женщин и детей Mark Formelle. Как сообщает «НГС55», вывеска с надписью «Скоро открытие» появилась на месте, где закрылся магазин Sela. Дата открытия пока не сообщается.
ООО Mark Formelle зарегистрировано в Твери, но большая часть фабрик располагается в Беларуси. Магазины работают в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и т. д. Филиалы есть в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Всего – больше 300 магазинов.
Ранее сообщалось, что в омском торговом центре появится магазин FACE CODE, а также после нескольких месяцев перерыва уже открылся магазин Love Republic.
·Общество

Бутик откроется на месте магазина Sela.
В омской «Меге» появится магазин одежды и обуви для мужчин, женщин и детей Mark Formelle. Как сообщает «НГС55», вывеска с надписью «Скоро открытие» появилась на месте, где закрылся магазин Sela. Дата открытия пока не сообщается.
ООО Mark Formelle зарегистрировано в Твери, но большая часть фабрик располагается в Беларуси. Магазины работают в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и т. д. Филиалы есть в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Всего – больше 300 магазинов.
Ранее сообщалось, что в омском торговом центре появится магазин FACE CODE, а также после нескольких месяцев перерыва уже открылся магазин Love Republic.