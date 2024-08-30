С 1 сентября мобильный интернет в подземках двух крупнейших городов страны станет безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов.

Как сообщили в компании МегаФон, чтобы воспользоваться новым предложением оператора пассажиру достаточно лишь спуститься в метро, а дальше уже внутренние системы автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всем пути до выхода на поверхность.

В 2023-м году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на все это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С первого сентября 2024 года МегаФон отключает своим абонентам расход трафика на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток.

С начала года объем трафика в столичной подземке вырос на 115 %, в петербургской — на 48 %. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. В Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей. При этом путешественники из Самары активно посещают метрополитены обоих городов — они заняли и там, и там второе место по числу пассажиров. Тройку лидеров в Москве замыкают нижегородцы, а в Санкт-Петербурге — сургутяне.

Тем временем мобильным интернетом в метро в двух городах пользуются все активнее и жители сибирских регионов. С начала года они увеличили объем трафика в столичной подземке почти в три раза, в петербургской — в 3,2 раза. Это связано, в том числе, и с наплывом туристов в летний период. В метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга чаще можно встретить путешественников из Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Омской области и Алтайского края.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17 % больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2 % чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53 % всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск», «Вконтакте» и YouTube.

МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20 %.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.

По такому же принципу устроена связь и в московском метро, которое не перестает разрастаться. До конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама