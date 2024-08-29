Его площадь составляет 860 квадратных метров.

В Омске продолжается арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!», благодаря которому многоэтажки становятся ярче и привлекательнее. Творческие граффити, появляющиеся на домах в разных частях города, называются муралами.

Художник Иван под ником Fansta из Новокузнецка создал самый большой мурал в Сибири. Площадь работы составляет 860 квадратных метров, что можно сравнить с размером пентхауса. Мурал выполнен в стиле леттеринг, для которого характерно живописное изображение букв.

Состоит работа из 4 частей – надписей «Век живи – век учись», «Каждый день – новый урок», «Дом там, где ждут» и «Семья – место силы». Расположились они на 16-этажном доме, находящемся на улице 2-я Поселковая, 22. Такой информацией в соцсетях поделился министр спорта Омской области Иван Колесник.

Отметим, что это не первый дом с муралом в Нефтяниках. Художественные работы также украсили здание ОмГУ. Там появился портрет Федора Достоевского. Портрет писателя, имя которого носит университет, теперь украшает фасад шестого корпуса ОмГУ на площади Лицкевича.

Напомним, что арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» продолжится до 15 сентября.