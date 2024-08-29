Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что процесс создания предприятия близится к завершению.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал приобретение пяти газовозов для компании «Омскгоргаз». Технику планируется приобрести в лизинг до зимнего сезона. Такое решение принято на заседании регионального штаба по газификации.

Помимо газификации жителей, там обсудили процесс передачи имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и ООО «Омскгазсеть» из федеральной собственности в собственность региона. Ранее сообщалось, что правительством области уже принято решение о создании единого нового оператора – государственного предприятия «Омскгоргаз». Утвержден его устав и назначен руководитель. В скором времени итоговый документ будет подписан.

Пять газовозов новому предприятию необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителей. Существующего в АО «Омскгоргаз» парка этой техники недостаточно. Договор лизинга уже заключен. Шасси автомобильных цистерн, предназначенных для транспортировки сжиженных газов, получены и переданы подрядчику для установки на них газового оборудования. Два газовоза на базе автомобиля должны поступить в конце сентября и три – в середине осени.

В результате регион получит дополнительную технику для транспортировки сжиженного углеводородного газа и заправки газгольдеров на территории Омска.