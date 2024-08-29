Омск-Информ
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·Общество

После двухдневной передышки снова ожидаются осадки.

В четверг, 29 августа, в Омске ожидается дождливая погода. По данным ресурса «Гисметео», в период с 12 до 15 часов выпадет 3,4 мм осадков, «Яндекс. Погода» сообщает о дожде в течение всего дня, также возможны грозы.

Температура воздуха составит +20 градусов, будет дуть западный ветер. Атмосферное давление до 751 мм рт. ст.

Осадки разной интенсивности прогнозируются до конца текущей недели. До этого на протяжении двух дней стояла солнечная погода, и омичи имели возможность отдохнуть от дождей.

·Общество

После двухдневной передышки снова ожидаются осадки.

В четверг, 29 августа, в Омске ожидается дождливая погода. По данным ресурса «Гисметео», в период с 12 до 15 часов выпадет 3,4 мм осадков, «Яндекс. Погода» сообщает о дожде в течение всего дня, также возможны грозы.

Температура воздуха составит +20 градусов, будет дуть западный ветер. Атмосферное давление до 751 мм рт. ст.

Осадки разной интенсивности прогнозируются до конца текущей недели. До этого на протяжении двух дней стояла солнечная погода, и омичи имели возможность отдохнуть от дождей.