Омск-Информ
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·Общество

После ремонта специалисты проведут ревизию и пробный запуск вагона.
Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» заменили уже 25 метров трамвайного пути в районе 3-го Разъезда. Как сообщает мэр Сергей Шелест, сегодня на участке меняют стрелочный перевод. Рабочие также укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления.
– Планируем возобновить движение трамвая № 9. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона, – отметил мэр, но дату возобновления движения не сообщил.
Напомним, трамваи № 9 не ходят с мая, когда кольцо на улице 3-й Разъезд затопило. Длительное нахождение путей под водой привело к невозможности их использования.
·Общество

После ремонта специалисты проведут ревизию и пробный запуск вагона.
Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» заменили уже 25 метров трамвайного пути в районе 3-го Разъезда. Как сообщает мэр Сергей Шелест, сегодня на участке меняют стрелочный перевод. Рабочие также укрепляют грунт, обновляют рельсы, шпалы и скрепления.
– Планируем возобновить движение трамвая № 9. Перед возобновлением движения специалисты проведут полную ревизию пути и пробный запуск вагона, – отметил мэр, но дату возобновления движения не сообщил.
Напомним, трамваи № 9 не ходят с мая, когда кольцо на улице 3-й Разъезд затопило. Длительное нахождение путей под водой привело к невозможности их использования.