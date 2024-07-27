Трамвай не ходит с весны из-за затопления кольца на улице 3-й Разъезд.

В скором времени может быть восстановлено движение трамваев на маршруте № 9. Они не ездят с мая из-за затопления трамвайного кольца на улице 3-й Разъезд. Длительное нахождение путей под водой привело к невозможности их использования, саму воду никак не могут отвести с участка.

Две недели назад мэр города Сергей Шелест направлял на место комиссию во главе с директором департамента транспорта Вадимом Кормильцем. Глава города поставил задачу вернуть трамвайный маршрут № 9 в нормальный режим «максимально оперативно и с надлежащим качеством».

По данным телеграм-канала «Омский форум», мэрия планирует заключить контракт со специализированной организацией на проведение работ на одном из участков ливневой канализации вблизи трамвайного кольца. Кроме того, требуется заменить два пролета путей с заменой шпал. Этим займутся специалисты «Службы пути» – подразделения МП «Электрический транспорт», предприятия, которое отвечает за трамвайное движение в Омске.