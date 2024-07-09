Его движение было приостановлено весной из-за затопления трамвайного кольца на улице 3-й Разъезд.

Его движение было приостановлено весной из-за затопления трамвайного кольца на улице 3-й Разъезд.

Мэр Омска Сергей Шелест пообещал восстановить трамвайный маршрут № 9, движение по которому было приостановлено минувшей весной. Трамвай не ходит уже около двух месяцев из-за затопления кольца на улице 3-й Разъезд.

Сегодня на место была направлена комиссия во главе с директором департамента транспорта мэрии Вадимом Кормильцем. Специалисты должны были оценить ситуацию и предложить меры по восстановлению трамвайного движения.

– По результатам выезда доложено о стабилизации ситуации: уровень воды постепенно снижается, притока грунтовых вод в отсутствие осадков также не наблюдается. Были обследованы колодцы для приема сточных вод, расположенные на данном участке, по итогам обследования запланированы работы по очистке коллекторов, после чего ремонтные бригады «Службы пути» смогут приступить к замене и ремонту рельсовых участков по улице Лермонтова в направлении к центральной части города, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Трамвайный маршрут № 9 необходимо вернуть его в нормальный режим максимально оперативно и с надлежащим качеством.

Ранее жители 3-го Разъезда неоднократно жаловались на отсутствие трамвая. Городские власти уверяли, что восстановить его не получается из-за высокого уровня грунтовых вод в данном районе.