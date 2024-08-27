Причину проведения звездного матча в Новосибирске, а не в Омске назвал вице-президент КХЛ.
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов объяснил, почему лига выбрала Новосибирск, а не Омск для проведения Матча звезд в 2025 году. По словам функционера, все дело в финансовом факторе. В Омске просто не захотели тратить столько денег на звездный поединок.
– В планах были Омск и Новосибирск, также рассматривали Екатеринбург. Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с точки зрения финансовой стороны для принимающей стороны. У Омска в этом году в планах заложены серьезные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звезд, – цитирует Доброхвалова портал «Чемпионат».
Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8-9 февраля 2025 года.