Мероприятие пройдет в Омске в День знаний в рамках фестиваля OMFEST. Студенты выбирают бар с «умными» коктейлями и квест по трудоустройству.

За несколько дней до открытия в Омске фестиваля OMFEST и одного из ярких мероприятий, запланированных в эти дни – «жИТь в Омске», который пройдет в сквере им. Дзержинского, организаторы пообщались со студентами Омского государственного университета им Ф. М. Достоевского и спросили, чего они ждут от пикника.

Cамым ожидаемым событием цифрового пикника «жИТь в Омске» стал бар с «умными» коктейлями от SberDevices – предпочтение ему отдали 48 % опрошенных.

Также в числе популярных оказалась панельная дискуссия «Омск – цифровая столица: возможности и перспективы развития IT-сферы, которую проведут ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Сергей Замятин и HR-директор Сибирского банка Елена Руднева. Дискуссия пройдет в шатре «Лекторий» сквера, и в ней планируют поучаствовать 16 % студентов. На третьем по популярности месте оказалась программа в «HR-шатре» Сбера, где состоится практический квест по навыкам трудоустройства.

Кроме того, 1 сентября студенты смогут послушать лекции от AI-Лаборатории и узнать рецепт попадания к крупному работодателю. Также в программе мероприятия запланированы выставка-продажа мерча SberShop, фотозона-видеоспиннер с ИИ от «Самоката» и презентация плей-листа омича от Hi Fi-стриминга Звук.

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