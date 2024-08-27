Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За лето произошло более 20 подобных случаев, сообщили в полиции.

Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Омской области Олег Ильиных сообщил, что за это лето в регионе свыше двух десятков подростков отравились алкоголем либо психотропными веществами. Речь идет о случаях, когда несовершеннолетних доставляли в больницы.

В 12 случаях это было отравление алкоголем, еще девять подростков были доставлены с отравлением психотропными веществами, сообщает «Омскрегион». Врачи-наркологи проконсультировали более 500 омских подростков, из них 111 прошли лечение от зависимостей в стационарах и поставлены на соответствующий учет.

1293
·Общество

За лето произошло более 20 подобных случаев, сообщили в полиции.

Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Омской области Олег Ильиных сообщил, что за это лето в регионе свыше двух десятков подростков отравились алкоголем либо психотропными веществами. Речь идет о случаях, когда несовершеннолетних доставляли в больницы.

В 12 случаях это было отравление алкоголем, еще девять подростков были доставлены с отравлением психотропными веществами, сообщает «Омскрегион». Врачи-наркологи проконсультировали более 500 омских подростков, из них 111 прошли лечение от зависимостей в стационарах и поставлены на соответствующий учет.

1293