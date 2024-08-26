В основном омичи ходят на свидания со своими вторыми половинками.

Аналитики «Авито» выяснили, сколько денег тратят омичи, когда ходят на свидания. Выяснилось, что 27 % опрошенных готовы потратить на встречу до 5 тыс рублей. 42 % настроены израсходовать от 5 тыс до 15 тыс рублей. Еще 8 % респондентов могут потратить до 30 тыс рублей, а 11 % – более 30 тыс рублей. При этом 11 % опрошенных вообще не хотят ничего тратить.

Любопытно, что чаще всего омичи ходят на свидание своей второй половинкой (51 %). Еще 28 % опрошенных встречаются с новыми знакомыми из соцсетей и дейтинг-приложений. По 17 % видятся с друзьями друзей или теми, с кем случайно познакомились на улице. 12 % опрошенных ходят на свидания с коллегами, а 20 % – со старыми знакомыми из школы, университета и работы. Только 3 % посещают свидания по рекомендации своих родителей.