Омск-Информ
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·Общество

Теперь сотрудники оранжереи хотят поймать момент его ночного цветения.
В «Детском ЭкоЦентре» пришел в себя перуанский кактус, который пострадал во время декабрьских отключений отопления в оранжерее. Как сообщили сотрудники учреждения, 15-летнеее растение восстановилось и даже собирается зацвести.
– Запланировано ночное дежурство возле перуанского кактуса. Цветет этот товарищ ночью, днем видно только бутоны, а хочется посмотреть и, по возможности, запечатлеть и цветки, – сообщили в экоцентре.
Отметим, что в оранжерее сейчас также цветет гималайская лилия. Ее бутоны раскрываются днем.
·Общество

Теперь сотрудники оранжереи хотят поймать момент его ночного цветения.
В «Детском ЭкоЦентре» пришел в себя перуанский кактус, который пострадал во время декабрьских отключений отопления в оранжерее. Как сообщили сотрудники учреждения, 15-летнеее растение восстановилось и даже собирается зацвести.
– Запланировано ночное дежурство возле перуанского кактуса. Цветет этот товарищ ночью, днем видно только бутоны, а хочется посмотреть и, по возможности, запечатлеть и цветки, – сообщили в экоцентре.
Отметим, что в оранжерее сейчас также цветет гималайская лилия. Ее бутоны раскрываются днем.