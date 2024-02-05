Остальные растения справились с перепадами температур, многие уже зацвели и начали плодоносить.
В «Детском ЭкоЦентре» рассказали, как редкие омские растения пережили декабрьские отключения отопления в оранжерее. Последствия оказались не так велики, как боялись сотрудники учреждения.
– Наши опасения потерь из-за конфузов с отоплением оправдались лишь частично. Большинство растений пережили морозы вполне благополучно, откровенно плохо только перуанскому кактусу и еще некоторым совсем неморозостойким товарищам. Кое-кто отделался пожухлыми листьями, а кто-то, похоже, вообще решил, что жизнь продолжается и не надо отвлекаться на всякую ерунду, – сообщили в экоцентре.
Сейчас в оранжерее цветут камелии, цикламены, спатифиллюм, банан и бамбук. Появились цветоносы у стрелиции. Начала давать плоды и монстера, но созреют эти ягоды еще не скоро.
Напомним, сильно похолодало в оранжерее два месяца назад из-за аварии на ТЭЦ-5. Тогда проблемы с отоплением наблюдались по всему городу.