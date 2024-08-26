Билеты на мероприятия уже начали продавать.

Инициативная группа при поддержке учреждений культуры организует в Омске фестиваль в память о Егоре Летове (16+). Он пройдет с 7 по 11 сентября.

К 60-летней годовщине со дня рождения музыканта подготовили музыкальные выступления (в том числе бывшего участника «Гражданской обороны» Олега Судакова и брата Егора Сергея Летова), выставки, а также автобусные и пешеходные экскурсии на пяти площадках. На каждое мероприятие нужно покупать отдельный билет, который может стоить от 150 до 1 500 рублей.

Также 24 сентября в Омске состоится открытие памятной доски на стене дома № 5 на улице Петра Осминина, где жил Егор Летов.