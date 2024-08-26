Напористый омич потребовал его подвезти и, получив отказ, разозлился.

В омскую полицию обратился 59-летний таксист. Он пожаловался на разбойное нападение.

Сотрудник службы рассказал правоохранителям, что взял заказ на улицу 12-я Самарская в Старом Кировске. Водитель благополучно довез и высадил клиентку у частного дома. Однако в этот момент к таксисту подошел мужчина, потребовавший немедленно отвезти его. Получив отказ, незнакомец достал нож и пустил в ход угрозы. Злоумышленник проткнул переднее колесо автомобиля, ударил водителя и забрал выручку в размере 3500 рублей.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его дома. Им оказался 40-летний сожитель женщины, которую подвозил водитель к точке по улице 12-й Самарской.

Задержанный житель ближнего зарубежья признался в преступлении. Он пояснил, что в момент преступления был пьян, а украденные деньги потратил на спиртное.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.