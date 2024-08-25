Омск-Информ
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·Происшествия

Никита Шутеев ушел гулять и не вернулся.

Сегодня, 25 августа,  поисковики отряда «ДоброСпас»  объявили о поисках 15-летнего Никиты Шутеева. Сообщается, что подросток вышел на прогулку из дома на улице 10-й Самарской, но до сих пор не вернулся. Связь с ним оборвалась в 16:00. 

Особые приметы школьника: серые спортивные штаны, белая футболка с изображением розового слона, черные шлепки.  

Всех, кто видел подростка, просят позвонить в полицию или координаторам поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск». Номера для связи 8-999-470-10-08 или 8-999-453-77-10.

·Происшествия

Никита Шутеев ушел гулять и не вернулся.

Сегодня, 25 августа,  поисковики отряда «ДоброСпас»  объявили о поисках 15-летнего Никиты Шутеева. Сообщается, что подросток вышел на прогулку из дома на улице 10-й Самарской, но до сих пор не вернулся. Связь с ним оборвалась в 16:00. 

Особые приметы школьника: серые спортивные штаны, белая футболка с изображением розового слона, черные шлепки.  

Всех, кто видел подростка, просят позвонить в полицию или координаторам поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск». Номера для связи 8-999-470-10-08 или 8-999-453-77-10.