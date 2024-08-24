Омск-Информ
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·Общество

Речь идет об естественной убыли населения.

За первое полугодие 2024 года население Омской области сократилось еще на 5,5 тыс. человек. Как сообщили в Омскстате, с января по июнь в регионе появились на свет 7011 младенцев, за это же время умерли 12 480 омичей. Таким образом, естественная убыль населения составила 5469 человек.

В прошлом году за аналогичный период численность населения региона уменьшилась на 4719 человек. Родившихся тогда было на полтысячи больше, умерших меньше на две сотни.

·Общество

Речь идет об естественной убыли населения.

За первое полугодие 2024 года население Омской области сократилось еще на 5,5 тыс. человек. Как сообщили в Омскстате, с января по июнь в регионе появились на свет 7011 младенцев, за это же время умерли 12 480 омичей. Таким образом, естественная убыль населения составила 5469 человек.

В прошлом году за аналогичный период численность населения региона уменьшилась на 4719 человек. Родившихся тогда было на полтысячи больше, умерших меньше на две сотни.