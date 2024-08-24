Речь идет об естественной убыли населения.

За первое полугодие 2024 года население Омской области сократилось еще на 5,5 тыс. человек. Как сообщили в Омскстате, с января по июнь в регионе появились на свет 7011 младенцев, за это же время умерли 12 480 омичей. Таким образом, естественная убыль населения составила 5469 человек.

В прошлом году за аналогичный период численность населения региона уменьшилась на 4719 человек. Родившихся тогда было на полтысячи больше, умерших меньше на две сотни.