Омск-Информ
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·Образование

До начала учебного года осталось чуть больше недели.

В преддверии начала учебного года губернатор Виталий Хоценко поручил проинспектировать пешеходные переходы у школ и детских садов. Особое внимание чиновники на местах должны уделить состоянию разметки и дорожным знакам.

– Уже совсем скоро дети пойдут в школу. Поставил задачу мэру города Омска Сергею Шелесту и главам районов области лично проверить все пешеходные переходы возле школ, детских садов. Особое внимание разметке и дорожным знакам. Все выявленные замечания необходимо оперативно устранить, – подчеркнул глава региона.

Линейки по случаю Дня знаний пройдут в Омской области 2 сентября. Первоклассники бесплатно получат рюкзаки со всем необходимым для учебы.

·Образование

До начала учебного года осталось чуть больше недели.

В преддверии начала учебного года губернатор Виталий Хоценко поручил проинспектировать пешеходные переходы у школ и детских садов. Особое внимание чиновники на местах должны уделить состоянию разметки и дорожным знакам.

– Уже совсем скоро дети пойдут в школу. Поставил задачу мэру города Омска Сергею Шелесту и главам районов области лично проверить все пешеходные переходы возле школ, детских садов. Особое внимание разметке и дорожным знакам. Все выявленные замечания необходимо оперативно устранить, – подчеркнул глава региона.

Линейки по случаю Дня знаний пройдут в Омской области 2 сентября. Первоклассники бесплатно получат рюкзаки со всем необходимым для учебы.