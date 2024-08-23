Омск-Информ
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·Общество

Погашать долг он начал только после вмешательства прокуратуры.
Работники ООО «Тепловик-1» в Таврическом районе Омской области пожаловались в прокуратуру на то, что им не выдают зарплату. Долг предприятия перед 41 работником достиг 2,4 млн рублей.
Прокуратура провела проверку и внесла директору организации представление. Его также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После этого работодатель начал платить зарплаты сотрудникам и погасил задолженность.
Отметим, что на трехмесячное отсутствие зарплаты жалуются также рабочие муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ». Они даже устраивали забастовку, но своих денег пока так и не получили.
·Общество

Погашать долг он начал только после вмешательства прокуратуры.
Работники ООО «Тепловик-1» в Таврическом районе Омской области пожаловались в прокуратуру на то, что им не выдают зарплату. Долг предприятия перед 41 работником достиг 2,4 млн рублей.
Прокуратура провела проверку и внесла директору организации представление. Его также привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После этого работодатель начал платить зарплаты сотрудникам и погасил задолженность.
Отметим, что на трехмесячное отсутствие зарплаты жалуются также рабочие муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ». Они даже устраивали забастовку, но своих денег пока так и не получили.