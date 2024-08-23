Омск-Информ
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·Общество

Для этого горожанам дадут доступ к компьютерам, весам и принтеру.
С сегодняшнего дня «Почта России» запустила первые зоны самообслуживания в отделениях Омска. С помощью компьютера, весов и принтера горожане могут сами подготовить письма и посылки к отправке. Готовую посылку или письмо останется только передать свободному оператору.
– Это позволит избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте, – отметили в Министерстве цифрового развития и связи Омской области.
Адреса отделений с зонами самообслуживания:
  • Герцена, 1;
  • Октябрьская, 124;
  • Лермонтова, 20;
  • пр-кт Культуры, 5;
  • Маршала Жукова, 152а;
  • Новокирпичная, 3/1;
  • Конева, 28, к. 2;
  • Путилова, 13;
  • Туполева, 5г;
  • Степанца, 10, к. 1.
Посмотреть, где находится ближайшее почтовое отделение с зоной самообслуживания, можно здесь.
·Общество

Для этого горожанам дадут доступ к компьютерам, весам и принтеру.
С сегодняшнего дня «Почта России» запустила первые зоны самообслуживания в отделениях Омска. С помощью компьютера, весов и принтера горожане могут сами подготовить письма и посылки к отправке. Готовую посылку или письмо останется только передать свободному оператору.
– Это позволит избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте, – отметили в Министерстве цифрового развития и связи Омской области.
Адреса отделений с зонами самообслуживания:
  • Герцена, 1;
  • Октябрьская, 124;
  • Лермонтова, 20;
  • пр-кт Культуры, 5;
  • Маршала Жукова, 152а;
  • Новокирпичная, 3/1;
  • Конева, 28, к. 2;
  • Путилова, 13;
  • Туполева, 5г;
  • Степанца, 10, к. 1.
Посмотреть, где находится ближайшее почтовое отделение с зоной самообслуживания, можно здесь.