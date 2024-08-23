Заведение «Где же кролик» лишили заячьих ушек и буквы «О».

Минувшей ночью двое молодых людей по-варварски расправились с рестораном «Где же кролик» на Любинском проспекте в Омске.

Неизвестные забрались на крышу ресторана и лишили вывеску заведения буквы «О» и кроличьих ушей. Также они серьезно поцарапали букву «К». Однако действовали неосторожно и попали на видео.

В полиции «Омск-информу» пояснили, что в курсе ситуации и проводят проверку.

– В отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску обратился представитель заведения. На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка по установлению причастных лиц и обстоятельств случившегося», – уточнили правоохранители.

Подписчики соцсетей рассказали, что вандалы орудовали в три часа ночи.