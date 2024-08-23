Омск-Информ
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·Происшествия

Одна из пуль угодила в окно машины.

В четверг, 22 августа, в соцсетях омичка Виктория Ботвина рассказала о стрельбе из окон дома. Неизвестные в четвертом часу утра обстреляли территорию возле круглосуточного магазина на 4-й Поселковой в Нефтяниках. По данным свидетельницы инцидента, из двух выстрелов один угодил в ее автомобиль.

– Куда прилетел первый выстрел, неизвестно, а вот второй прилетел прямо в окно нашей машины. Очень повезло, что в этот момент никого не было в машине и никто не пострадал, – уточнила автор поста.

На место происшествия вызвали полицию, но никого найти не удалось. Владелица машины написала заявление.

·Происшествия

Одна из пуль угодила в окно машины.

В четверг, 22 августа, в соцсетях омичка Виктория Ботвина рассказала о стрельбе из окон дома. Неизвестные в четвертом часу утра обстреляли территорию возле круглосуточного магазина на 4-й Поселковой в Нефтяниках. По данным свидетельницы инцидента, из двух выстрелов один угодил в ее автомобиль.

– Куда прилетел первый выстрел, неизвестно, а вот второй прилетел прямо в окно нашей машины. Очень повезло, что в этот момент никого не было в машине и никто не пострадал, – уточнила автор поста.

На место происшествия вызвали полицию, но никого найти не удалось. Владелица машины написала заявление.