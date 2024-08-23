День города в Калачинске запомнился насыщенной развлекательной программой для детей и взрослых, и особенно в этом отличился Альфа-Банк.

В Калачинске 17 августа масштабно отметили День города. Яркий и запоминающийся праздник собрал множество местных жителей и гостей города. Для них была подготовлена развлекательная программа, рассчитанная на отдых всей семьей. Вне зависимости от возраста каждый нашел для себя что-то интересное. Особое внимание привлекла площадка Альфа-Банка. Здесь дети с восторгом делали аквагрим, превращаясь в сказочных персонажей и животных. Вместе с родителями они принимали участие в раскрашивании огромной раскраски, что стало настоящим творческим процессом, объединяющим поколения. Аромат свежей сахарной ваты и яркие воздушные шарики создавали атмосферу настоящего праздника. Каждый мог отведать сладостей и получить заряд положительных эмоций. Площадка была наполнена смехом и радостью, что сделало этот день поистине незабываемым.

День города в Калачинске стал не только праздником, но и настоящим событием, которое объединило людей. В этот день все чувствовали себя частью большой и дружной семьи. Множество улыбок, приятных встреч и положительных эмоций сделали праздник поистине ярким и незабываемым. Калачинск продемонстрировал, как можно объединить людей через общие радости и традиции. Этот день оставил положительные впечатления у всех его участников, подарив им воспоминания, которые будут согревать сердца еще долгое время. Это не только праздник, но и возможность для каждого ощутить себя частью сообщества. Калачинцы с нетерпением ждут следующих праздников, которые продолжат эту замечательную традицию.