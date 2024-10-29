В рамках развития сети Альфа-Банк открывает phygital-офисы, свободные от привычных окошек, очередей и лишней бумаги.

Альфа-Банк продолжает открывать для своих клиентов новые горизонты в сфере банковских услуг. Важным шагом в этом направлении стало появление нового офиса, который стал настоящим символом технологичности, скорости и комфорта. Это не просто банк – это отделение будущего, где концепция phygital (сочетание физических и цифровых каналов) реализована на высшем уровне.

Новый подход к обслуживанию

Альфа-Банк делает акцент на том, что главное для клиента – это профессиональная человеческая консультация. Мы стремимся сделать все услуги доступными и максимально комфортными. Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для физических лиц, а недавно также отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов-предпринимателей.

Новый офис – это не просто место для получения услуг, это пространство, где технологии служат для улучшения качества общения. Мы используем новейшие решения для организации пространства, чтобы создать атмосферу тепла и эмпатии. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и внимательное отношение.

Дизайн и инновации

Дизайн нового офиса стал важной частью концепции. Пространство оформлено с учетом современных тенденций: светлые тона, уютная мебель и функциональные зоны для отдыха и работы создают гармоничную атмосферу. Офис стал местом не только для решения финансовых вопросов, но и для общения. Альфа-Банк стремится развивать как цифровые сервисы, так и офлайн-сеть, предоставляя клиентам возможность выбора между удобством онлайн-услуг и теплым человеческим общением. Это уникальное сочетание делает нас первыми в своем роде в регионах.

– Сегодня мы открыли очередной офис Альфа-Банка в городе Омске, так как интерес жителей к продуктам банка ежедневно растет. Посетителей приятно удивляет интерьер и дизайн офиса. Ведь не вы идете к стойке, а сотрудник идет к вам, а в это время клиент располагается за столиком как в удобном коворкинге. Новый формат офиса в банковской сфере показал свою эффективность, и теперь такие офисы открываются по всей стране, – сообщил директор розничного бизнеса АО «Альфа-Банк» в Омской области Александр Боженко.

Открытие нового офиса Альфа-Банка – это значимый шаг в сторону будущего банковского обслуживания. Мы уверены, что клиенты оценят новый формат работы, который сочетает в себе высокие стандарты обслуживания, современные технологии и человеческое тепло. Альфа-Банк продолжает идти в ногу со временем, создавая пространство, где каждый может чувствовать себя комфортно и уверенно.

Технологичность и комфорт

В российских городах теперь функционирует свыше 700 современных офисов Альфа-Банка, которые полностью соответствуют требованиям цифровой эпохи. Эти офисы свободны от привычных окошек, очередей и лишней бумаги. Здесь создается уникальная атмосфера, где клиенты могут чувствовать себя комфортно и уютно. Более того, новые офисы являются pet-friendly: теперь к нам можно приходить с любимыми питомцами.

Вместо традиционных стоек обслуживания и компьютеров в офисах Альфа-Банка вас ждут мягкие кресла и столики с зарядными устройствами для смартфонов. Все сотрудники вооружены планшетами или ноутбуками, что позволяет им быть мобильными и оперативно решать любые вопросы. Клиенты могут располагаться в удобном для них месте, а менеджеры сами подходят для консультаций.

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