Празднования Дня города совпали в областном центре и райцентре Прииртышья: везде было интересно, весело и вкусно.

В Омске и Исилькуле в один день состоялись торжественные празднования. У областного и районного центра совпали дни рождения. Эти долгожданные события окунули жителей городов в атмосферу праздника. Альфа-Банк с радостью принял участие в значимых мероприятиях, предложив множество увлекательных активностей, интересных людям разного возраста. Ранее «Альфа-банк» поздравил с 430-летием города жителей Тары.

– В этом году исполняется 25 лет, как «Альфа-Банк» в Омской области дарит своим клиентам уверенность в завтрашнем дне, – подчеркнул региональный управляющий Павел Гимбатов. – На протяжении многих лет мы являемся надежным партнером и не раз подтверждали свою устойчивость и стабильность на рынке финансовых услуг, а за последний год значительно расширили географию своего присутствия: открыли офисы в трех городах Омской области. Несмотря на все возможности онлайн-сервиса, мы знаем, насколько важно нашим клиентам непосредственное человеческое общение. Мы рады, что принимаем участие в праздновании Дня города Омска, Исилькуля и Тары и можем со всеми горожанами разделить радость этого праздника.

Так, на специально организованной площадке Альфа-Банка царила атмосфера творчества и веселья. Одним из самых ярких мероприятий стал мастер-класс по раскрашиванию котика Дзынь, который привлек внимание как детей, так и взрослых. Участники смогли проявить свои творческие способности, создавая уникальные и красочные образы. Каждый маленький художник получил массу положительных эмоций.

Кроме того, гости праздника могли насладиться мороженым, которое стало настоящим хитом среди детей. Яркие цвета и разнообразные вкусы радовали не только маленьких сладкоежек, но и их родителей. В течение всего дня на площадке Альфа-Банка проходили конкурсы и викторины, где участники могли проявить свои знания и креативность. Каждый желающий имел шанс выиграть замечательные призы от Альфа-Банка.

Отметим, что дни рождения городов в Омске, Исилькуле и Таре стали настоящим событием для семей, где каждый мог найти что-то интересное для себя. Альфа-Банк гордится тем, что смог стать частью этих удивительных событий, наполненных смехом, радостью и незабываемыми моментами. Подобные мероприятия будут продолжаться, а вклад банка в развитие культурной жизни городов станет еще более значимым.

АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 ОГРН: 1027700067328 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. Адрес: 107 078, Москва, ул. Каланчевская, 27. Реклама