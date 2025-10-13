В Омске стартовал проект «Серебряный старт» при поддержке Альфа-Банка

Программа помогает людям старшего возраста освоить основы бизнеса, открыть собственное дело и уверенно применять финансовые инструменты.

8 октября в Омске при поддержке министерства экономического развития был запущен первый поток нового проекта «Серебряный старт». Альфа-Банк также присоединился к этой инициативе.

«Серебряный старт» – программа поддержки и развития для людей старшего возраста. Главная цель программы – научить участников открывать свой бизнес и управлять им. Проект подтверждает факт того, что зрелость – идеальное время для воплощения идей, на которые раньше не хватало времени.

В рамках проекта Альфа-Банк подготовил собственный курс обучения для начинающих предпринимателей, а также проведет консультации по финансовой грамотности и предоставит участникам возможность получить поддержку Фонда немалого бизнеса.

– Проект «Серебряный старт» совпадает с нашим подходом – помогать людям в реализации своих амбиций в любом возрасте, – отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка. – Мы верим, что поддержка таких инициатив не только способствует развитию предпринимательства, но и демонстрирует, что зрелый возраст – это прекрасное время для начинаний. Мы хотим вдохновить наших клиентов в 60 и более лет смело действовать, потому что точно знаем, что у успеха нет возрастных барьеров.

Кроме того, для людей старшего возраста в Альфа-Банке можно открыть выгодный вклад, дебетовую карту с кешбэком на все покупки, а также получить консультацию по цифровой и финансовой грамотности.