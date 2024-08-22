Омск-Информ
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·Общество

Из регионального бюджета выделили крупную сумму на гранты для медиков.

Сегодня, 22 августа, губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении 44 млн рублей из регионального бюджета. Эти средства потратят на грантовую поддержку медицинского образования.

Теперь в медицинских вузах и колледжах будут обучать врачей и медсестер за счет средств из бюджета Омской области по проекту «Губернаторский медицинский резерв».

– Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях, – объяснил губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Виталия Хоценко, подобным образом увеличится количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОмГУПСа.

·Общество

Из регионального бюджета выделили крупную сумму на гранты для медиков.

Сегодня, 22 августа, губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении 44 млн рублей из регионального бюджета. Эти средства потратят на грантовую поддержку медицинского образования.

Теперь в медицинских вузах и колледжах будут обучать врачей и медсестер за счет средств из бюджета Омской области по проекту «Губернаторский медицинский резерв».

– Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях, – объяснил губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Виталия Хоценко, подобным образом увеличится количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОмГУПСа.