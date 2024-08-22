Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести и в «Магнит Маркете». Таким образом, дистрибуция сотового оператора охватила все крупнейшие маркетплейсы страны.

Сим-карты МегаФона появились в электронной витрине «Магнит Маркета» на этой неделе. Особенностью работы «Магнит Маркета» является скорость доставки. Забрать сим-карту можно уже на следующий день после заказа, причем не только в пунктах выдачи, но и в магазинах розничной сети «Магнит».

На сегодняшний день сеть пунктов выдачи заказов маркетплейса насчитывает более 1,8 тыс. точек, расположенных в 200 городах страны. «Магнит Маркет» входит в Группу компаний «Магнит». По состоянию на конец прошлого года розничная сеть «Магнит» насчитывала 29,2 тыс. магазинов. Компания управляет собственной логистической системой, которая включает в себя 45 распределительных центров и собственный автопарк из 5,7 тыс. автомобилей. Выручка группы за прошлый год составила 2,5 трлн рублей.

МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon, а с марта текущего года с – «Яндекс Маркет».

– Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем свое присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ретейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров, – пояснил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты МегаФона, автоматически поступает на его счет в момент активации. Клиенты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте Megafon.ru (раздел «Активировать сим-карту»).

Также в «Магнит Маркете», помимо зеленых сим-карт, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама