Омск-Информ
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·Происшествия

Они опрокинули вазоны и повредили растения в них.
Минувшей ночью неизвестные омичи занялись вандализмом в Восточной роще в Октябрьском округе. Они опрокинули на дорожку вазоны с цветами, выкорчевали часть растений и разбросали землю.
– Еще вчера вечером все было нормально, кому что помешало? – рассказал один из местных жителей в соцсети.
Отметим, что Восточную рощу в Омске благоустроили в 2020 году. На это из бюджета потратили 12 млн рублей.
·Происшествия

Они опрокинули вазоны и повредили растения в них.
Минувшей ночью неизвестные омичи занялись вандализмом в Восточной роще в Октябрьском округе. Они опрокинули на дорожку вазоны с цветами, выкорчевали часть растений и разбросали землю.
– Еще вчера вечером все было нормально, кому что помешало? – рассказал один из местных жителей в соцсети.
Отметим, что Восточную рощу в Омске благоустроили в 2020 году. На это из бюджета потратили 12 млн рублей.