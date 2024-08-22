Омск-Информ
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·Общество

Осадки прогнозируются ближе к концу рабочего дня, так что стоит взять с собой зонт.

В четверг, 22 августа, в Омске ожидаются кратковременные дожди, осадки прогнозируются ближе к концу рабочего дня. По данным «Гисметео», выпадет более 2 мм осадков, дождь также пройдет вечером. «Яндекс Погода» также сообщает о дожде в дневные часы и вечером.

При этом ожидается теплая погода с температурой воздуха до +22 градусов. Ветер южного и восточного направлений, атмосферное давление составит 744-746 мм рт. ст.

Осадки прогнозируется до конца текущей недели, в выходные заметно похолодает.

·Общество

Осадки прогнозируются ближе к концу рабочего дня, так что стоит взять с собой зонт.

В четверг, 22 августа, в Омске ожидаются кратковременные дожди, осадки прогнозируются ближе к концу рабочего дня. По данным «Гисметео», выпадет более 2 мм осадков, дождь также пройдет вечером. «Яндекс Погода» также сообщает о дожде в дневные часы и вечером.

При этом ожидается теплая погода с температурой воздуха до +22 градусов. Ветер южного и восточного направлений, атмосферное давление составит 744-746 мм рт. ст.

Осадки прогнозируется до конца текущей недели, в выходные заметно похолодает.