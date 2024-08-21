Омск-Информ
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·Общество

Щенки из омского питомника УФСИН отправились в другой регион.

Десять щенков породы немецкая овчарка уехали из Омска в Оренбургскую область. Этих молодых четвероногих питомцев вырастили в племенном питомнике служебного собаководства ИК-8.

Теперь эти животные займут места в рядах кинологических подразделений отделов охраны УФСИН России по Оренбургской области. Каждый щенок уже проявляет выдающиеся качества.

В руках опытных специалистов они продолжат подготовку для службы в уголовно-исполнительной системе. Для этого их будут дрессировать и обучать в несколько этапов.

·Общество

Щенки из омского питомника УФСИН отправились в другой регион.

Десять щенков породы немецкая овчарка уехали из Омска в Оренбургскую область. Этих молодых четвероногих питомцев вырастили в племенном питомнике служебного собаководства ИК-8.

Теперь эти животные займут места в рядах кинологических подразделений отделов охраны УФСИН России по Оренбургской области. Каждый щенок уже проявляет выдающиеся качества.

В руках опытных специалистов они продолжат подготовку для службы в уголовно-исполнительной системе. Для этого их будут дрессировать и обучать в несколько этапов.